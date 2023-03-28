

محمود عيسى



ذكر موقع «دنيا نيوز» أن لجنة التنسيق الاقتصادي الباكستانية وافقت على دفع مبلغ 27 مليار روبية (ما يعادل 100 مليون دولار) لمؤسسة البترول الكويتية لتجنب تعثر رسمي من قبل شركة النفط الوطنية الباكستانية التي تعتبر المورد الرئيسي للوقود الى باكستان.

واضاف الموقع أن اللجنة التابعة لمجلس الوزراء الباكستاني أصدرت موافقتها على الدفعة التكميلية خلال اجتماع طارئ عقدته يوم الثلاثاء الماضي وحضر الاجتماع وزراء المالية والطاقة والصناعة والانتاج.

وقدمت وزارة الطاقة (قسم البترول) ملخصا عن التسهيلات الائتمانية المقدمة من الكويت لشراء النفط الكويتي، حيث اشارت الى أن حكومة باكستان تستخدم التسهيلات الكويتية المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية مقابل توريد زيت الديزل بموجب العقد المبرم مع شركة النفط الوطنية الباكستانية منذ عام 2000 وتبلغ مدة العقد عاما واحدا ويجري تمديدها سنويا.



ويقوم جهاز دعم العمليات بإيداع مبلغ معادل بالروبية لدى بنك باكستان الوطني بعد 30 يوما من تاريخ بوليصة الشحن لكل شحنة يتم إرسالها من قبل مؤسسة البترول الكويتية ومن ثم يقوم بنك باكستان الوطني بتحويل تكلفة الشحن إلى مؤسسة البترول الكويتية.



وختم الموقع بالقول انه في الوضع الحالي تكبد هذا الحساب خسائر فادحة في أسعار الصرف بسبب الاضطرابات في سعر صرف الروبية مقابل الدولار خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وتلتزم الحكومة بتغطية خسائر الصرف هذه.