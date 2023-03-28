

أعلنت solutions by stc، الذراع المتخصصة في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة الاتصالات الكويتية stc، عن مشاركتها في فعالية Capacity Middle East 2023 باعتباره أكبر تجمع لشركات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط يضم مزودي الخدمات الرئيسيين والفاعلين في مجال التكنولوجيا.



وجاءت مشاركة solutions by stc في الحدث الذي أقيم بإمارة دبي مارس الجاري، تماشيا مع دور مجموعة stc كراع ماسي للحدث، حيث عرضت خلال الفعالية حلولها الشاملة في مجالات النواقل والمشغلين والتي تمتد عبر منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتعد الفعالية منصة مهمة للتواصل مع الشركاء الحاليين والمحتملين لاتفاقيات النواقل والمشغلين، وتوفر كذلك فرصة من أجل استكشاف أحدث التقنيات في قطاع النواقل والمشغلين، بالإضافة إلى الحلول التي تقدمها، عملت solutions by stc بشكل تدريجي على بناء حضور فعال في المؤتمرات الإقليمية والدولية من خلال المشاركة النشطة والفعالة، وتعتمد هذه المبادرة على رؤية الشركة لاكتشاف فرص جديدة وتوسيع قدراتها، مما يزيد من تواجدها الاقليمي والعالمي.



وخلال الحدث، سلطت solutions by stc على تمديدات الشبكات الحديثة 2Africa و2Africa Pearls، باعتبارها نظاما دوليا جديدا للكابلات البحرية تستثمر فيها stc حاليا.

ويربط النظام أوروبا بالشرق الأوسط والهند وأفريقيا ويمتد إلى الخليج العربي بما يشمل العراق والكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، والذي يتوقع له أن يصبح أطول كابل بحري في العالم عند اكتماله.



وتعد هذه الخطوة الكبير التي تمر بمراحلها النهائية، إنجازا رائعا سيفتح حقبة جديدة من فرص الأعمال المتنوعة بما يدعم نمو عائداتها، حيث تعتبر 2Africa Pearls، توسعة لشبكة 2Africa الممتدة في الخليج، وستوفر اتصال تيرابيت عالي السرعة وأقل زمن وصول إلى الدول الآسيوية والأفريقية والأوروبية، مما يوفر العديد من الفوائد للمستخدمين.

كما سيصبح أكبر كابل يتم مده تحت سطح البحر في العالم، ليربط بين مراكز البيانات العالمية الرئيسية، ومن شأنه أن يعزز البنية التحتية الرقمية في المنطقة ويساهم في نموها الاقتصادي.