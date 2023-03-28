نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف القول إن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسورية قد يجرون مشاورات في موسكو مطلع أبريل، وذلك بعد تأجيله عدة مرات اثر اصرار حكومة دمشق على سحب القوات التركية من الأراضي السورية قبل استكمال التقارب بين البلدين الذي بدأ باجتماع وزيري دفاعهما في موسكو نهاية العام الماضي.



وقال بوغدانوف ـ في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» ردا على سؤال بشأن احتمال عقد مشاورات رباعية على مستوى نواب وزراء الخارجية روسيا وتركيا وسورية وإيران ـ «نحن نستعد لهذه المشاورات قريبا، وأعتقد أن هذه المشاورات ستجري في بداية أبريل المقبل بموسكو».



وأضاف «ستكون هذه المشاورات من أجل التحضير لاجـتـمـاع وزراء خـارجـيـة هذه الدول».



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث السبت الماضي هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الوضع في سورية، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.