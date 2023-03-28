تبنت ميليشيا مجهولة موالية لإيران تعمل في العراق عملية استهداف مطار «رميلان» الذي يضم قاعدة عسكرية للقوات الأميركية شمال شرقي سورية بطائرة مسيرة يوم الخميس الماضي والتي تخللها قصف متبادل غير مسبوق.



وبثت ميليشيا ما تسمى «لواء الغالبون» التي يعتبرها مراقبون «وهمية» تسجيلا مصورا وبيانا لمن قيل إنه «المعاون الجهادي للواء الغالبون» الحاج أبو علي قال فيه «نعلن عن تمكن فوج الطائرات المسيرة التابع للمقاومة الإسلامية لواء الغالبون من استهداف مطار رميلان الذي تحتله القوات الأميركية بطائرة مسيرة (من طراز أبابيل2/ فاصف)، وأسفرت العملية باعتراف الأميركان عن مقتل وجرح العديد من جنودهم».