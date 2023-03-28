القاهرة ـ هالة عمران - ناهد إمام



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من معلومات بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية.



وشددت على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكل محافظات الجمهورية.



وأكدت توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض «أهلا رمضان» المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، موضـحـــة أن المخــزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي احتياجات المستهلكين نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر. وأشارت إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.



من جهة اخرى، أكد وزير الصحة والسكان د.خالد عبد الغفار، أن الاهتمام بالأمراض الصدرية وصحة الرئة يبدأ بالوقاية والكشف المبكر، خاصة بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، مشيرا إلى أن «صحة الرئة» ضمن أولويات ملفات العمل بالوزارة، ومن أهم المبادرات الرئاسية التي يجري التحضير لإطلاقها قريبا.



جاء ذلك خلال ترؤسه ملتقى «صحة الرئة» الذي عقد بالتعاون مع شركة «استرازينيكا» لمناقشة خطة التوسع في الخدمات الخاصة بالأمراض الصدرية، وصحة الرئة.