أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، الإفراج عن 200 ألف طن من مستلزمات الأعلاف «ذرة وفول صويا» بقيمة 96 مليون دولار، خلال الفترة من 17 إلى 23 مارس الجاري، بالتنسيق مع البنك المركزي.



يأتي ذلك في إطار متابعة توجيهات رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي بشأن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف من الموانئ المصرية.



وقال وزير الزراعة إن الإفراج شمل 139 ألف طن من الذرة بحوالي 50 مليون دولار وحوالي 60 ألف طن من فول الصويا بقيمة 45 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 1.4 مليون دولار.



وأضاف أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر الماضي حتى 23 مارس الجاري بلغ 3.388 ملايين طن منها 2.426 مليون طن ذرة، و962 ألف طن فول صويا وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 1.671 مليار دولار.