

يعقوب العوضي



نجح فريق كرة الطائرة بنادي القادسية في الفوز على كاظمة بثلاثة أشواط دون رد أمس الاول في افتتاح منافسات المربع الذهبي للدوري الممتاز، وبذلك رفع «الأصفر» رصيده إلى 5 نقاط، وسيواجه القادسية الأربعاء الكويت بينما يلعب كاظمة مع العربي الخميس المقبل.



وبالعودة إلى اللقاء، فقد شهدت المواجهة سيطرة صفراء منذ بدايتها فلم يظهر «البرتقالي» بصورته المعهودة ونجح «الملكي» في تحييد خطورة «السفير» وإغلاق مناطق التصويب عبر حوائط الصد الدفاعية ولينجح في تحقيق النقاط عبر استغلال اخطاء المنافس.



وفي الشوط الثاني بدا أن كاظمة قد استعاد شيئا من مستواه ونجح في الوقوف ندا للقادسية ولكن حسمها الأخير بالتصويبات الساحقة وتمكن من الفوز، ولم يختلف الوضع في الشوط الثالث والذي لم يجد فيه القادسيــة المقاومـــة المعهــودة من المنافس وحسم المباراة لصالحه.