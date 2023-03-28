

هادي العنزي



تدخل دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة منافسات اليوم الثالث بإقامة 6 مباريات ضمن منافسات الدور الـ 32، وذلك بملعب أحمد الشحومي في منطقة سلوى، بعدما تأجلت مباريات الجولة الثانية بسبب أمطار الخير التي غمرت البلاد الأحد الماضي.



ويشارك في دورة الشحومي بنسختها الخامسة 64 فريقا، وتقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، ويسمح بمشاركة محترفين مع كل فريق، كما خصصت اللجنة المنظمة للدورة جوائز قيمة للجماهير الحاضرة، وذلك عبر السحب اليومي بعد نهاية المباريات.



ومن المقرر أن يلعب في الـ 8:40 مساء فريق «فواز» مع نظيره الجزيرة، تليها في الـ 9:10 مساء مباراة تجمع التضامن مع الرقة، فيما يجمع ثالث لقاءات اليوم الثالث بين أبناء الصليبخات والمانع في الـ 9:40 مساء، وتنطلق رابع المباريات في الـ 10:10 مساء بين «سبيرز» و«هيروز»، فيما سيكون اللقاء قبل الأخير بين شباب STD والهلال، ويختتم اليوم الثالث للدورة بمواجهة تجمع أكاديمية «هاتريك»، و«Eagles» في الـ 10.40مساء.