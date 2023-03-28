

يعقوب العوضي



تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله مباراتين اليوم ضمن الجولة 17 من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي في الأولى العربي صاحب المركز الثالث بـ (18 نقطة) مع الصليبخات الرابع بـ (15 نقطة) في الـ 8.30 مساء، بينما يتواجه في الثانية السالمية السادس بـ (15 نقطة) مع الفحيحيل الثامن (10 نقاط) في الـ 10.30 مساء.



وكانت مباراة السالمية مع القرين الأخير بـ 4 نقاط مساء ضمن الجولة السادسة عشر قد أجلت أمس الأول لسوء الأحوال الجوية التي أثرت على الصالة، على ان تقام المباراة الجمعة المقبل في الـ 9:00 مساء.



وبالعودة إلى مباريات اليوم، فإن العربي يتطلع لتعزيز مركزه الثالث في الترتيب العام خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به الفريق في الجولة السابقة أمام برقان، اذ تألق الحارس مهدي عبد الحليم وعبدالله مصطفى، واستطاع «الأخضر» حسم المواجهة على أحد المنافسين المباشرين، ويأمل تكرارها أمام الصليبخات، في المقابل فإن الصليبخات بقيادة المدرب الوطني حسين حبيب يسير على خطى ثابتة، ويأمل خطف نقطتين ثمينتين يقربانه من الصعود إلى منصات التتويج.



وفي الثانية يتطلع «السماوي» الى المنافسة على خطف المركز الثالث من العربي، بينما يدخل الفحيحيل المواجهة بأعصاب باردة، حيث ضمن بقاءه وسط الترتيب العام بعدما ابتعد عن التهديد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.