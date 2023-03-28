

القاهرة - سامي عبدالفتاح



اختتم منتخب مصر لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا تدريباته لمواجهة منتخب مالاوي في الرابعة ظهر اليوم بتوقيت الكويت، وذلك ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار 2024، وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوي في القاهرة الأسبوع الماضي 2-0 بالجولة الثالثة.



إلى ذلك، تأهل المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية التي ستقام بالمغرب والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بفرنسا 2024، بعد التعادل السلبي الذي حققه مع زامبيا في مباراة العودة، علما أن مصر فازت إيابا 2-0.

إلى ذلك، ودّع الزمالك الذي قاده المدرب المؤقت أحمد عبدالمقصود بطولة كأس الرابطة من دور الـ 16 بعد خسارته أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة سجلت في 7 دقائق وتحديدا منذ الدقيقة 84 حتى الدقيقة 90، كما نجح إنبي في إقصاء بيراميدز بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل 1-1.

في غضون ذلك، رفع الهلال السوداني من حدة التوتر مع نظيره الأهلي بعد أن طلب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في خطاب رسمي إقامة مباراته التي تجمعه بمضيفه الأهلي السبت المقبل بدون جماهير أو بعدد محدود من المشجعين، وذلك بعد حصول الأهلي على موافقة الأمن بحضور 50 ألف متفرج.