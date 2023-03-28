

أنهت كل من إنجلترا والبرتغال النافذة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم بالعلامة الكاملة، بفوزهما على أوكرانيا ولوكسمبورغ تواليا، فيما حققت إيطاليا حاملة اللقب فوزها الأول على حساب مالطا.



على ملعب ويمبلي في لندن، فازت إنجلترا على ضيفتها أوكرانيا 2-0 بهدفي هاري كاين (37) وبوكايو ساكا (40)، فيما أسقطت إيطاليا مضيفتها وجارتها مالطا بالنتيجة ذاتها، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.



ورفع منتخب «الأسود الثلاثة» رصيده إلى 6 نقاط بعد فوز افتتاحي على إيطاليا في نابولي 2-1، أمام «سكاودرا أتزورا» ومقدونيا الشمالية (3 نقاط لكل منهما) التي فازت على مالطا في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها.



ومع غياب مقدونيا الشمالية عن هذه الجولة، ضمنت إنجلترا الصدارة قبل النافذة الثانية المقررة في يونيو المقبل.



من جهتها، خاضت أوكرانيا أول مباراة لها في التصفيات بعد غيابها عن الجولة الأولى ومنحت أكثر من ألف تذكرة للأوكرانيين اللاجئين والعائلات البريطانية التي استضافتهم منذ الغزو الروسي في عام 2022.



وبدأت المباراة بتقديم حذاء ذهبي للمهاجم والقائد هاري كاين الذي بات خلال الفوز على إيطاليا الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بتسجيله الهدف 54 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الـ 55 أول من أمس.



قال المدرب ساوثغيت «أنا سعيد جدا. جعلنا مباراة صعبة تبدو سهلة. لقد كسرنا الكثير من الحواجز على مدى فترة من الزمن. البناء على نتيجة إيطاليا كان مهما ولكن لا يزال هناك مجال للتطور».



بعد غيابها في مونديال قطر عن نهائيات كأس العالم للمرة الثانية تواليا، تتطلع إيطاليا للعودة إلى الساحة الدولية.



وحققت فوزها الأول في التصفيات بهدفي ماتيو ريتيغي (15) وماتيو بيسينا (27).



وعزز النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما) رصيده من الأهداف الدولية ورفعها إلى 122 في 198 مباراة، بتسجيله ثنائية خلال فوز منتخب بلاده الساحق على مضيفته لوكسمبورغ بسداسية نظيفة.



وكان رونالدو سجل ثنائية أيضا في مرمى ليشتنشتاين في المباراة الأولى التي انتهت بفوز بلاده 4-0، في لقاء حطم فيه الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية قبل أن يعززه مساء الأحد الماضي برفعه إلى 198 مباراة.



ورفع المنتخب البرتغالي في حقبة مدربه الجديد الإسباني روبرتو مارتينيز رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين في المجموعة العاشرة، ليضع نفسه على السكة الصحيحة لبلوغ النهائيات، لاسيما أن القرعة أوقعته في مجموعة في متناوله تضم أيضا البوسنة والهرسك وسلوفاكيا وآيسلندا، علما أن الأول والثاني يتأهل مباشرة إلى النهائيات.



وفرط منتخب الدنمارك بتقدمه بهدفين أمام مضيفه الكازاخستاني وسقط 3-2 بثلاثة أهداف تلقاها في الربع الساعة الأخير ضمن المجموعة الثامنة.



وتقدمت الدنمارك التي بلغت نصف نهائي البطولة القارية عام 2021 بثنائية لمهاجم أتالانتا الإيطالي الشاب راسموس فينتر هويلوند في الشوط الأول (21 و35).



لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثية في الشوط الثاني عبر باكتيار زايونوتدينوف (73 من ركلة جزاء)، أسخات تاجيبيرين (86) وأبات أمبيتوف (89).



وتصدرت سلوفينيا المجموعة بست نقاط بعد فوزها الثاني على حساب منتخب سان مارينو المتواضع 2-0، بينما فازت فنلندا 1-0 على مضيفتها أيرلندا الشمالية، لتتساوى أربعة منتخبات بثلاث نقاط أمام سان مارينو خالي الرصيد.



وتختتم اليوم الجولة الثانية من التصفيات بعدد من المواجهات، أبرزها إسبانيا مع اسكتلندا، وتركيا مع كرواتيا، وويلز مع لاتفيا.