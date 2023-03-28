

يبدو أن ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب كندا ألفونسو ديفيز يعيش حياة مثالية بعمر الثانية والعشرين فقط، لكن الواقع مختلف تماما.



إذا كان الظهير النفاثة حاز في صفوف الفريق البافاري على دوري أبطال أوروبا في كرة القدم وكأس العالم للاندية، ويملك 5.2 ملايين متابع على موقع انستغرام وسيكون نجم الحملات الإعلانية لكأس العالم 2026 التي تستضيفها بلاده الى جانب الولايات المتحدة والمكسيك، فإنه اعترف بأنه يعاني من الوحدة في ألمانيا، مشيرا إلى أن لديه خمسة أصدقاء فقط.



خارج مهامه الكروية، يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة اليومية بعيدا عن عائلته وصديقته نحو 6200 كم عن مدينة ادمونتون الكندية.



وقال ديفيز «حياة لاعب كرة القدم المحترف رائعة من دون ادنى شك. تستطيع الاستمتاع بالحياة، لكن بعد التدريبات لا يوجد شيء تقوم به».



وأضاف «بالنسبة لي عائلتي ليست الى جانبي والأمر ينطبق على صديقتي أيضا وبالتالي أعيش وحيدا». وكشف ان «الأمر مقلق بعض الشيء عندما يكون ليس لديك ما تقوم به، لاسيما عندما يتواجد جميع أصدقائك في أعمالهم. على الأرجح لدي خمسة أصدقاء، أنا نموذج خاسر من هذه الناحية».