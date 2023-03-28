

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تلقى الاتحاد القطري لكرة القدم، دعوة للمشاركة في بطولة تولون الدولية المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 18 يونيو المقبل في فرنسا، بمشاركة 10 منتخبات، وهي: قطر، السعودية، أستراليا، اليابان، ساحل العاج، توغو، كوستاريكا، المكسيك، بنما، بالإضافة إلى فرنسا «المستضيفة»، وتسعى اللجنة المنظمة للبطولة زيادة العدد إلى 12 منتخبا، سيتم توزيعها على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 4 منتخبات حيث يصعد أول كل مجموعة وأفضل فريق يحقق المركز الثاني في كل المجموعات إلى دور نصف النهائي، فيما تلعب باقي المنتخبات على المراكز من الخامس إلى الـ12.



وتأتي مشاركة «العنابي الأولمبي» في بطولة تولون الدولية ضمن برنامجه لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 سنة التي ستقام في الدوحة العام المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد «باريس 2024». ومن المقرر أن يخوض معسكرا تدريبيا خلال مايو المقبل في إسبانيا قبل أن يتوجه إلى فرنسا للمشاركة في البطولة.



الى ذلك، يستضيف ستاد حمد بن جاسم بنادي السد في الـ10:00 مساء اليوم المباراة النهائية لبطولة كأس Ooredoo حيث يصطدم فيها الدحيل مع أم صلال، بحثا عن أول ألقاب الموسم الرياضي 2022-2023، وبذلك ستشهد البطولة بطلا جديدا، لاسيما أنهما تأهلا للمرة الأولى إلى المباراة النهائية.



يذكر أن الدحيل صعد إلى النهائي بالفوز على السد 3-1، فيما حقق أم صلال المفاجأة بإقصاء العربي عقب فوزه المثير 2-1.



ويأمل أم صلال في تحقيق البطولة، لتكون دافعا له في الهروب من شبح الهبوط في الدوري القطري، حيث يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة، فيما يتصدر الدحيل الدوري برصيد 39 نقطة، الذي لديه فرصة أخرى في التتويج بلقب آخر حيث سيلعب أمام السد في نهائي كأس قطر والتي ستقام 6 أبريل.



إلى ذلك، أسند نادي السيلية مهمة تدريب الفريق الكروي إلى المدرب ميرغني الزين، ومعه جاسم صالح مساعدا له، خلفا للتونسي سامي الطرابلسي الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي وتعيينه مستشارا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري، وبالفعل قاد ميرغني تدريبات الفريق في إطار التحضيرات للمباراة المهمة القادمة في الجولة الـ18 لدوري نجوم QNB التي يلتقي فيها مع الدحيل مطلع أبريل المقبل.