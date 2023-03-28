

لم تتكلل عودة ليبرون جيمس من الإصابة بالنجاح، اذ خسر فريقه لوس أنجيليس ليكرز أمام شيكاغو بولز 108-118، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

بعد غياب دام لمدة شهر (13 مباراة) بسبب اصابة في قدمه اليمنى، لعب «الملك» جيمس 30 دقيقة بعدما دخل أرض الملعب من على مقاعد البدلاء. وسجل جيمس 18 نقطة والتقط 3 متابعات وقدم تمريرتين حاسمتين في ثاني مباراة له كلاعب احتياطي في 20 عاما من مسيرته بالدوري.

غير أن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب فريقه الخسارة أمام بولز بقيادة الثنائي زاك لافين (32 نقطة) وديمار ديروزان الذي حقق «دابل ـ دابل» مع 17 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

وأقر جيمس بأنه رفض الخضوع لجراحة من أجل قيادة فريقه إلى الأدوار الإقصائية، مشددا على أن رؤية رفاقه يقاتلون في الملعب من دونه دفعته الى بذل قصارى جهده للعودة.



وعزز بولز مركزه العاشر في المنطقة الشرقية خلف تورونتو رابتورز الفائز على واشنطن ويزاردز 114-104، ليتراجع الأخير للمركز الثاني عشر وتتضاءل حظوظه بالتأهل إلى الملحق.