تستمر المساعدات في الوصول إلى ولاية ميسيسيبي بعد أكثر من يومين على زوابع مدمرة أسفرت عن سقوط 25 قتيلا، فيما يتوقع هبوب عواصف جديدة.



في مدينة رولينغ فورك البالغ عدد سكانها ألفي نسمة والتي ضربتها الزوبعة مباشرة الجمعة، تشبه الشوارع «ساحة حرب»، على ما أفاد مسؤول في «الصليب الأحمر» بولايتي ألاباما وميسيسيبي وكالة «فرانس برس».



وتوقعت هيئة الطوارئ في ميسيسيبي عواصف قوية جديدة وكتبت في تغريدة «ثمة احتمال قوي لتسجيل أحوال جوية قصوى» في بعض مناطق ميسيسيبي، مشيرة إلى «رياح عاتية وزوابع محتملة».



وعبرت زوابع قوية الجمعة ولاية ميسيسيبي من الغرب إلى الشرق على مسافة زادت عن 150 كيلومترا ملحقة على مسارها «أضرارا مدمرة» على ما قال حاكم الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة تايت ريفز.



وأوضحت هيئة الطوارئ أن عدد القتلى بلغ «25 فضلا عن عشرات الجرحى»، مشيرة إلى أن هذا العدد «قد يتغير».



وصنفت إحدى الزوابع من الفئة الرابعة من أصل خمس فئات على مقياس فوجيتا وفق المصدر نفسه، في حين أوضحت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أنها استمرت ساعة وعشر دقائق وعبرت أكثر من 95 كيلومترا.