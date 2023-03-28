

منصور السلطان



استمرارا للحملات الأمنية التي تقوم بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة باللجنة الثلاثية المشتركة للقضاء على الظواهر السلبية، منها مخالفة قانون الإقامة والعمل والباعة المتجولون والمتسولون، شنت مساء امس حملة على المخالفين لقانون الإقامة والباعة المتجولين في منطقة خيطان حيث تمت مداهمة سوق عشوائي للخضراوات والفواكه وضبط (8) اشخاص مخالفين لقانون الإقامة حيث أحيلوا الى الإبعاد الإداري لمخالفة قانون العمل، وتحرير (8) مخالفات (بائع متجول).



هذا، وتمت ازالة جميع التعديات والمواد الغذائية من قبل بلدية الكويت، وتحرير عدد من المخالفات من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.