

أمراض الكبد والاكتئاب



يمكن أن تصبح أمراض الكبد سببا محتملا للاكتئاب، فأمراض الكبد تتطور من دون أعراض، لأن الكبد خال من النهايات العصبية، لذلك لا يظهر الألم باستثناء حالات تمدد كبسولات الكبد. ويمكن أن تظهر أمراض الكبد على شكل رعشات وحكة جلدية وتقلبات في المزاج. وأكثرها وضوحا هي الحكة الجلدية المستمرة مع عدم وجود البثور والطفح الجلدي. وهذا يظهر عادة لدى النساء اللواتي عمرهن أكثر من 50 عاما.



والعلامة الثانية التي قد تشير إلى إصابة الكبد هي الكآبة التي تلاحظ عادة لدى الأطفال والشباب دون العشرين من العمر. فغالبا ما تكون هذه أعراض مرض نادر - مرض ولسن - كونوفالوف، الناجم عن تراكم كمية كبيرة من النحاس في الكبد وبقيت دون معالجة.



كما يكون المرض دماغيا أي يكون الدماغ هو المتضرر الرئيسي، وقد يكون الكبد أيضا إذا تطور تليف الكبد في سن مبكرة. و«في حالة إصابة الدماغ يعاني الكبد أيضا ولكن ليس بنفس مستوى الدماغ»، الذي تحصل فيه تغيرات محددة تؤدي إلى تقلبات في المزاج وارتعاش.



ومن الأعراض غير الواضحة لأمراض الكبد ارتفاع مستوى الحديد «الفريتين» في الجسم، حيث قد يشير إلى مرض ترسب الأصبغة الدموية، الناجم عن ترسب كمية كبيرة من الحديد في الكبد وأعضاء أخرى من الجسم، ما يؤدي بالتالي إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»