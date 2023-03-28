المؤسسة ستعلن بدءاً من أبريل المقبل عن قسائم مشمولة بإيصال التيار الكهربائي





عاطف رمضان



قال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م. راشد العنزي ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ستقوم بإيصال التيار الكهربائي لمحطة التحويل الرئيسية 4D في الضاحية N11 والواقعة ضمن مشروع مدينة المطلاع السكنية غدا الثلاثاء 28 الجاري.



وبين العنزي أن إيصال التيار الكهربائي للمحطة المذكورة سيساهم في تغذية 19 محطة فرعية تغطي 765 قسيمة سكنية في الضاحية N11 بالإضافة إلى مسجد محلي وسكن امام ومحلات تجارية.



وأضاف انه سيتم فتح باب استقبال طلبات تقديم استخراج شهادات إيصال التيار الكهربائي للمواطنين المستفيدين من هذه القسائم عبر تطبيق سهل الحكومي ابتداء من الخميس المقبل لكي يتمكنوا من استكمال إجراءات مراجعة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإيصال التيار الكهربائي لقسائمهم السكنية.



ولفت إلى أن القسائم التي ستستفيد من إيصال التيار الكهربائي في هذه المرحلة هي:



1- 127 قسيمة في القطعة 2 من الضاحية N11 وهي القسائم: من القسيمة رقم 107 وحتى القسيمة رقم 233.



2- عدد 638 قسيمة في القطعة 3 من الضاحية N11 وهي القسائم: من القسيمة رقم 1 إلى 295 ومن القسيمة رقم344 إلى 355 ومن القسيمة رقم 377 إلى 395 ومن القسيمة رقم 403 إلى 674 ومن القسيمة رقم 701 إلى 740.



وأكد العنزي ان المؤسسة ستقوم بدءا من أبريل المقبل بالإعلان تباعا عن قسائم أخرى مشمولة بإيصال التيار الكهربائي بعد الإنتهاء والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



وأشار إلى أنه قد جرى الانتهاء من الأعمال لهذه القسائم قبل انتهاء الموعد التعاقدي بـ 9 أشهر، حيث كان من المقرر إنجازها حسب البرنامج الزمني في نهاية ديسمبر 2023، معربا عن تهانيه للمواطنين أصحاب القسائم السكنية المذكورة أعلاه وصول التيار الكهربائي، مؤكدا أن مقاولي المؤسسة قد تأكدوا من كافة الأعمال المطلوبة منهم لتشغيل المحطة المستهدفة وأثنى على الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي لمحطات الكهرباء الرئيسية والتعاون المقدم من طرفهم مع العاملين في المؤسسة طيلة الفترات الماضية.