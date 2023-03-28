مبارك الخالدي

توج القادسية بطلا لكأس زين، وهي البطولة التنشيطية لكرة القدم بعد فوزه على السالمية بركلات الترجيح 4-3، وذلك في المباراة النهائية التى جمعتهما مساء الإثنين على ستاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وبهذا الانتصار فك الأصفر الشراكة مع نادي الكويت وانفرد بلقب الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 6 ألقاب.

وقد سجل للقادسية أحمد الرياحي (7) وبدر المطوع (62) فيما سجل للسالمية جمعة سعيد (53) واليكس ليما من ضربة جزاء (85).

وبعد المباراه قام رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية بشركة زين وليد الخشتي بتتويج البطل ووصيفه.

هذا، وجاء الشوط الأول متوسط المستوى اذ تقدم فيه الأصفر مبكرا بهدف الرياحي بعد تلقيه عرضية من براهيما تانديا ليسكنها الشباك بشكل مباشر وعلى الطائر على يمين الحارس عبدالله عيسي (7)، وبعد الهدف استحوذ السماوي على الكرة وسط تراجع أداء الأصفر لكن محاولاته فشلت في التعديل.

وفي الشوط الثاني وبعد إهدار فرصتين مؤكدتين أدرك جمعة سعيد التعادل برأسية سكنت الزاويه اليسرى للحارس خالد الرشيدي (53)، فيما نجح البديل بدر المطوع في استعادة التوازن للأصفر وسجل هدف التقدم بشكل رائع بعد تبادل الكرة من خارج المنطقة مع مشاري العازمي ليودعها في الزاوية اليمنى للحارس عيسي (62) وبعدها أهدر سعيد فرصة ثمينة لإدراك التعادل وسدد الكرة من الوضع منفردا بعيدا عن المرمى (78) بينما أدرك اليكس ليما التعادل من جديد للسالمية من ضربة جزاء بعد أن أودع الكرة على يسار الرشيدي (85)، كما ردت عارضة الرشيدي تسديدة بدر جمال (88) لينتهي اللقاء بالتعادل ولجوء الفريقين إلى ركلات الترجيح حيث سجل للقادسية كل من عبدالواحد سيسوكو وبراهيما تانديا ومشاري العازمي ونايف زويد واضاع ضاري سعيد، فيما سجل للسالمية فهد المجمد واليكس ليما وسانج بيير وأضاع مساعد ندا الركلة الخامسة ومن قبله كارلوس ريفاس .