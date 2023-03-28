أشاد الرئيس الصيني شي جينبيغ بالتحسن الأخير في العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، على ما ذكرت وسائل اعلام رسمية.

وقد رعت بكين اتفاقا بين طهران والرياض في العاشر من مارس لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.

وفي أول تعليق له حول هذا الاتفاق، أكد شي أن الحوار الذي ترعاه الصين "سيضطلع بدور رئيسي في تعزيز الوحدة والتضامن الإقليميين".

وأعرب الأمير بن سلمان عن "تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار" بين السعودية وإيران.