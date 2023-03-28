دارين العلي

تستمر فرق الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء والماء بحملاتها التفتيشية على التعديات على الشبكة خلال شهر رمضان دون توقف حيث تركزت في المدن الصناعية في الجهراء والفروانية.

وقد بلغت حصيلة المخالفات لهذا الشهر في المناطق الشمالية 30 محضر ضبط وإثبات حالة متنوعة على الشبكتين المائية والكهربائية.

وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري، إن الفريق يستقبل البلاغات حول المخالفات طيلة أيام الأسبوع ويقوم بدوره في رصد المخالفات ووضع حد للتعديات بغض النظر عن التوقيت وذلك حفاظا على الشبكة.

وقال الشمري إن الفريق يقوم حاليا بوضع الملصقات التحذيرية على بيوت الصفيح المخالفة في منطقة الاندلس في الفروانية لرفع التمديدات المخالفة وإزالتها حيث تتسبّب هذه التمديدات بخطورة كبيرة على القاطنين والشبكة.

ولفت إلى أن هذه الحملة ستمتد إلى جميع المناطق بهدف رفع بيوت الصفيح المخالفة في مختلف المحافظات.

وفي سياق متصل تحدّث الشمري عن ظاهرة استغلال الكهرباء والماء في المباني والمنشآت الحكومية المهملة أو المهجورة من قبل العمالة، مشددا على الجهات ضرورة تقديم طلب بقطع المياه أو التيار عند التوقف عن استخدام المبنى وذلك حفاظا على موارد الدولة ولقطع الطريق أمام العابثين الذين يقومون باستخدام الخدمة بشكل غير قانوني.