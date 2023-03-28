عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيسة قسم النساء والولادة في مستشفى الجهراء د.حنان الحسيني، عن إجراء 18 حالة ازالة أورام نسائية عبر استخدام المنظار ثلاثي الابعاد بمشاركة الطبيب الزائر من الهند د.هيمنت كونوجيا والمتخصص في جراحة المناظير الدقيقة.

وبينت د.الحسيني في تصريح لـ"الأنباء" أن هذا جاء على هامش ورشة عمل نظمها قسم النساء والولادة بمستشفى الجهراء.

وافادت د.الحسيني أن العمليات النسائية الـ 18 التي تم اجراؤها ، وتعد من الحالات الصعبة، هي حالات إزالة رحم وتليفات، بالاضافة الى حالات "بطانة مهاجرة".

واشارت الى أن المنظار ثلاثي الابعاد يعد من الاجهزة الحديثة التي تتميز بعرض الصور برؤية أفضل للأعضاء والانسجة داخل البطن ، كما انها تُمكن الجراح من ملاحظة أدق التفاصيل، علما انه يتم استخدام نظارات خاصة لهذه التقنية ، بالإضافة الى انها تتميز بتكبير الصورة وتحقيق أفضل النتائج بأقل المضاعفات في مثل هذه النوعية من العمليات.