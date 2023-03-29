استقبل ديوان المغفور له بإذن الله الشيخ خالد الحمد المالك الصباح المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك مساء أمس الأول في ديوانهم بمنطقة قرطبة. حضر الاستقبال الشيخ د.باسل الصباح والشيخ أحمد خالد الحمد وعدد من الشيوخ والشخصيات العامة وجمع من المهنئين.



هذا، وتبادل الحضور الأحاديث الودية حول نفحات الشهر الكريم، رافعين أطيب التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي والمقيمين على أرضه الطيبة، ومتمنين للكويت المزيد من الاستقرار والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.