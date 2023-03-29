افتتحت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية أول فرع في الكويت للمقهى الدنماركي الرائد عالميا «جو أند ذا جوس»، وذلك في مجمع أرجانيا بمنطقة الشويخ، في حفل شبابي يدعو لاتباع نمط حياة صحية وبحضور قياديي شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية و«جو أند ذا جوس».



ومع هذا الافتتاح، تدخل شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية لأول مرة في قطاع المطاعم والمقاهي الرائدة، حيث تعد هذه الشراكة مع «جو أند ذا جوس» متميزة جدا كونها اسما عريقا في عالم المقاهي الصحية، وستكون إضافة غنية للسوق الكويتي، ومن المتوقع أن تنال استحسانا وإقبالا غير مسبوقين من العملاء خاصة مع التوسع في الثقافة الصحية في المجتمع، حيث يستقطب «جو أند ذا جوس» الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة صحيا ويحبون تناول القهوة في بيئة حيوية ممتعة.



يذكر أن هذا الافتتاح هو الخطوة الأولى من سلسلة افتتاحات متتالية لأفرع جو أند ذا جوس في الكويت ضمن استراتيجية توسع تلبي متطلبات العملاء واحتياجاتهم.



وتأسست «جو اند ذا جوس» في كوبنهاغن في الدنمارك، وتعمل على تشغيل أكثر من 300 محل حول العالم ومؤخرا في منطقة الخليج، من ضمنها الإمارات والسعودية وقطر، يهتم المقهى بجيل الشباب الصاعد ويوفر لهم بيئة عملية ومنصة إبداعية لتشجيعهم على الاجتهاد والعطاء، كما يقدم خيارات متنوعة من العصائر والقهوة والأطعمة الصحية في أجواء عصرية وممتعة.