استقبل نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك مساء أمس الأول في ديوانه بمنطقة الدعية.



وبهذه المناسبة، رفع المطيري التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت، متمنيا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركات.



وأعرب المطيري عن تمنياته بأن تشهد الكويت خلال الأعوام المقبلة المزيد من المشاريع التطويرية والتنموية لتستعيد مكانتها كدرة للخليج.