أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أن الدورات الرمضانية الرياضية التي تقام في الأندية أو في الأماكن المخصصة للألعاب المتعددة تعد واحدة من أكثر الفعاليات الرمضانية التي تحدث تغييرا في طابع الحياة الرمضانية وتكسر حدة الروتين الرمضاني.



ونصح الشيخ فيصل الحمود الشباب باغتنام الفرصة في الشهر الكريم وأن يستمتعوا بالرياضة الرمضانية عموما.



وأكد أن الفعاليات الرمضانية احد اكثر المتنفسات الرائعة لهم حيث الملتقى الطيب للجميع، كما نوه الحمود الى أنه وإن كان للجسد حق فللنفحات الايمانية وجود أيضا، فرمضان كريم بعطائه، شهر عبادة وتلاوة وذكر وحمد لله سبحانه، لنكون أقرب اليه بفعل الطاعات واغتنام الحسنات.



ووجه حديثه للشباب قائلا: ليكن رمضان فرصة لك ايها الشاب فهناك المسابقات الدينية الرمضانية المتعددة ومنها مسابقة حفظ القرآن التي يدعمها ويرعاها للمرة العاشرة للشباب والنشء من الجنسين والتي سيتم اغلاق التسجيل بالمسابقة في العاشر من شهر رمضان متمنين التوفيق والنجاح للجميع وهكذا شبابنا دائما مبدع ومتألق.