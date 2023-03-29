

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: فاطمة عوض جابر الشمري، سعد حمود مقدن العازمي، عبدالله شليويح العجمي، محمد منصور ناصر الهاجري، صالح غانم عرفي الخالدي، يوسف فالح ساير الظفيري، محمد عوض موسى حسين، هناء أحمد عيسى، شبيب مانع شبيب العجمي، وطارق ماجد جاسم بورسلي.



وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص، هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.