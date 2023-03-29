

تسعى شركة بورشه إيه جي إلى تحويل مزيد من سياراتها إلى سيارات كهربائية، حيث قررت شركة السيارات الرياضية تصنيع سيارة كاين الكهربائية بالكامل المستقبلية في مصنع فولكس واجن سلوفاكيا متعدد العلامات التجارية الذي يقع في براتيسلافا.

وستصبح كاين السيارة الرابعة من بورشه التي تطرح بمنظومة حركة كهربائية بالكامل بعد تايكان (منذ العام ‏2019) ومكان (في العام ‏2024) و718 (منتصف العقد).

وأعلنت بورشه بالفعل عن طرح سيارة ‎SUV‎ كهربائية بالكامل إضافة إلى كاين خلال النصف الثاني من العقد، حيث سيتم تصنيعها في مصنع بورشه في لايبزيغ‏.



وتعليقا على قرار الشركة، قال ألبريشت رايمولد عضو المجلس التنفيذي للإنتاج والعمليات اللوجستية: ستكون كاين المستقبلية أول سيارة ‎SUV‎ كهربائية بالكامل يتم تصنيعها في مصنع براتيسلافا، ولكني على يقين من أن فريق العمل سيكون جاهزا تماما لهذه المهمة وسيقدم لنا الجيل الجديد بجودة بورشه الفائقة المعهودة، حيث قدم المصنع سيارات رائعة على مدار السنوات الأخيرة وحصل على العديد من الجوائز.



ويعرف رايمولد نقاط القوة في المصنع متعدد العلامات التجارية في براتيسلافا تماما، حيث كان رئيس وعضو المجلس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة فولكس واجن سلوفاكيا خلال الفترة من ‎2012 إلى 2016‏.



ولطالما تمتعت كاين بمكانة راسخة في فئة سيارات ‎SUV‎ الرياضية على مدار أكثر من ‎20 عاما، وحققت نجاحات كبيرة في هذه الفئة. وسجلت كاين أعلى مبيعات بين جميع سيارات بورشه في العام 2022‏، حيث بيع منها ‎95.604 سيارات في الذكرى السنوية العشرين على طرحها.

وقد ارتبطت كاين ارتباطا وثيقا ببراتيسلافا منذ بدء الإنتاج في العام 2002‏، حيث كانت الهياكل المطلية ترسل من هناك إلى لايبزيغ في بداية تصنيعها.

ولكن مع طرح الجيل الثالث منها، انتقل الإنتاج بالكامل إلى براتيسلافا في العام 2017‏. ومنذ ذلك الحين، أنتج المصنع طرازات بمحركات احتراق ومحركات هجينة‏.



يستعد مصنع سلوفاكيا حاليا لبدء إنتاج سيارة كاين الجديدة التي تم تحديثها بشكل موسع. فبعد إطلاق الجيل الثالث منها في العام 2017‏، عملت بورشه على تحديثه بشكل كبير من خلال تعديلات كبيرة على منظومة الحركة والشاسيه والتصميم والتجهيزات وتقنيات الاتصال، وبالإضافة إلى تعديل منظومة الحركة لتتناسب مع محركات الاحتراق والمحركات الهجينة القوية وعالية الكفاءة في نفس الوقت، أجرى المهندسون في مركز تطوير بورشه في فايساخ تعديلات كبيرة على شاسيه كاين، بهدف تحقيق توازن أكبر بين أداء بورشه المثالي على الطرق الممهدة، والراحة خلال التنقل لمسافات طويلة، وقدرات القيادة على الطرق الوعرة‏.