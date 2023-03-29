عبدالله التويجري: تواكب النمو والازدهار وتعبر عن الطموح والشغف لتكوين علاقة قوية بين العملاء



أعلن بنك بوبيان عن إطلاق هويته التجارية الجديدة تحت شعار «كل ما هو ممكن» والتي تأتي مواكبة لنجاح وانجازات البنك خلال السنوات الاخيرة وطموحاته التي يسعى إلى تحقيقها مستقبلا.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري إن عملية تطوير الهوية التجارية جاءت تلبية لاحتياجات البنك لتجسد هوية جديدة تواكب النمو والازدهار وتعبر عن الطموح والشغف لتكوين علاقة قوية بين العملاء.



وأوضح التويجري أن إطلاق الهوية الجديدة جاء بعد عامين من العمل والدراسات والأبحاث إضافة إلى لقاءات واستبيانات موجهة لعدد كبير من المساهمين والموظفين وكذلك العملاء للوقوف على أساسيات تطوير الهوية التجارية السابقة وتحديد الاحتياجات اللازمة لمواجهة التغييرات والتحديات العالمية المتجددة.



وبين أن أحد أهم الأهداف كان أيضا تطوير الرسائل الموجهة لمختلف شرائح العملاء وأصحاب المصالح، لذلك تم تطوير الشعار وإعادة صياغة الرسالة والرؤية والقيم الأساسية لبوبيان.



وعن الشعار، أوضح التويجري: ارتأينا إبراز عنصر الجسر في الشعار ليعكس أيديولوجية بوبيان المبنية على بناء السبل بين الأشخاص إلى جانب إزالة كلمة بنك من الشعار لتعزيز فكرة أن بوبيان يتعدى كونه مجرد بنك إلى كونه «أسلوب حياة متكامل» مع ابقاء عبارة «نعمل بإتقان» كشعار مكتوب.



وأضاف أن رسالة البنك أصبحت تنص على «تحقيق حياة أفضل وأكثر ازدهارا للجميع» فيما نصت الرؤية الجديدة على «أن يكون بوبيان هو البنك الإسلامي الرائد في ابتكار أفضل الحلول المالية والرقمية»، مضيفا أنه قد تم تطوير واختصار قيم بوبيان وتكثيفها في 3 قيم أساسية هي «الابتكار والتمكين والعزيمة» لتكون أكثر مواءمة ومرونة في تطبيقها عبر أنشطتنا المختلفة داخليا وخارجيا لتتماشى مع رؤيتنا المستقبلة وتعزيز مكانتنا.



وأشار التويجري إلى أن النهوض بعناصر الهوية البصرية عبر إدخال ألوان أغنى وأكثر تنوعا إلى نظام التصميم الذي يتسم بالحداثة لتوسيع آفاق الإبداع في الإعلانات والتصاميم وذلك بعد تقييم مكثف وتعاون بين مختلف الأقسام والإدارات داخل البنك واستكشاف الخيارات المتاحة واختيار الأنسب بما يتماشى مع جوانب الهوية التجارية الأخرى ويعكسها.



يذكر انه تم إطلاق الهوية الجديدة خلال حفل التكريم السنوي الذي أقامه البنك احتفاء بجهود وإنجازات موظفيه خلال عام وسيتم تطبيقها على مراحل تبدأ من شهر أبريل المقبل على أن تنتهي جميع مراحل التطبيق لكل قطاعات وأعمال البنك خلال عام 2024.