

انخفض الدولار لليوم الثاني على التوالي أمام العملات الرئيسية، أمس الثلاثاء، إذ أدى انحسار المخاوف من حدوث أزمة مصرفية شاملة لتراجع الطلب على الأصول الآمنة.

وارتفع الين بقوة على الرغم من كونه تقليديا من عملات الملاذ الآمن، معوضا خسائر الليلة قبل الماضية ويشير محللون إلى تدفقات مرتبطة بانتهاء السنة المالية في البلاد يوم الجمعة. وقفز أيضا الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، حيث حصل الدولار الأسترالي على دعم إضافي من بيانات أفضل من المتوقع للمبيعات العقارية.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية من بينها الين، 0.16% إلى 102.59 خلال التعاملات الآسيوية مواصلا خسائره التي بلغت 0.35% يوم الاثنين الماضي.