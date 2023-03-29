ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، مواصلة مكاسبها الكبيرة من الجلسة الماضية بفعل مخاطر تعطل إمدادات إقليم كردستان العراقي وآمال في احتواء الاضطرابات في قطاع البنوك. وخلال جلسة التعاملات أمس ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا، أي 0.65%، إلى 78.63 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا، أي 0.62%، إلى 73.26 دولارا للبرميل.



وارتفع النفط أكثر من 3 دولارات يوم الإثنين الماضي بعدما أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لها بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط. وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار، مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي ودفعت الأسهم الأوروبية للارتفاع.