(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) (الأحزاب 21)، إذا كنت ترجو ثواب الله ورحمته، وترجو اليوم الآخر وترجو لقاء الله، وتطمع في ثوابه، فالله أرشدك إلى التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فتقتدي به صلى الله عليه وسلم زوجا وتقتدي به أبا، وتقتدي به قائدا، وتقتدي به قاضيا، وتقتدي به إماما، وتقتدي به معلما، وتقتدي به حاكما، وتقتدي به تاجرا، وتقتدي به إنسانا، وتقتدي به في تعاملك مع أصحابك، وفي تعاملك مع جيرانك، وفي تعاملك مع أقاربك، وفي تعاملك مع أعدائك، وتقتدي به في كل الأوقات، وفي كل الأحوال، وفي كل الأفعال، في حلك وترحالك، في سعتك وضيقك، في رضاك وغضبك، في سلمك وحربك.



فخذها قاعدة في حياتك، تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزموا سنته، فإنما يسلكها ويتأسى بها من كان يرجو الله واليوم الآخر، وأكثر من ذكر الله.