قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» هذا الحديث من الأحاديث الأربعين النووية، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاث وصايا عظيمة.



الوصية الأولى: «اتق الله حيثما كنت»، وتقوى الله هي اجتناب المحارم وفعل الأوامر، هذه هي التقوى أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهى الله عنه.



الوصية الثانية: «أتبع السيئة الحسنة تمحها»، أي إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة فإن الحسنات يذهبن السيئات، ومن الحسنات بعد السيئات أن تتوب إلى الله من السيئات، فإن التوبة من أفضل الحسنات، وكذلك الأعمال الصالحة تكفر السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر».



الوصية الثالثة: «خالق الناس بخلق حسن» والوصيتان الأوليان في معاملة الخالق والثالثة في معاملة الخلق أن تعاملهم بخلق حسن تحمد عليه ولا تذم به، وذلك بطلاقة الوجه وصدق القول وحسن المخاطبة وغير ذلك من الأخلاق الحسنة.