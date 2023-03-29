قال تعالى: (إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغمّ وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى)، وقال تعالى: (وحرَّمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون)، لما ألقت أم موسى ابنها موسى عليه السلام في نهر النيل طاعة لأمر الله بعثت بأخته مريم لتقتفي أثره، فتابعته حتى تأكدت من التقاطه من الماء وإدخاله الى قصر فرعون مصر، وبصورة من الصور تمكنت مريم من الوصول الى بلاط فرعون والاجتماع بآسية زوجة فرعون، ولما كان موسى الرضيع يرفض كل ثدي يريد إرضاعه اقترحت مريم على آسية ان يستدعوا لها مرضعة من بني إسرائيل فجاءت مريم بأمها وأم موسى عليه السلام لترضعه والبلاط لا يعلم أن المرضعة الجديدة هي أمه فأقبل موسى على ثديها ففرحوا بذلك ودفعوا الطفل لها لتتولى إرضاعه فأصبحت الأم موضع رعاية وعناية القصر الفرعوني.