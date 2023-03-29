أقامت وزارة التربية مأدبة إفطار لطلبة المنح الدراسية في الكويت تحت شعار «أهلا رمضان» في سكن الطلبة بمنطقة السرة وسط أجواء إيمانية وتربوية.



وقال وكيل قطاع التنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني إن هذه الوليمة تأتي بمتابعة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، لافتا إلى ان الكويت تحتضن العديد من الطلبة من مختلف دول العالم ليتعلموا ويدرسوا في البلاد.



وأوضح السليماني أن هؤلاء الطلبة من 31 دولة وهم يتلقون رعاية كاملة من مختلف الجوانب التعليمية والصحية والسكنية، مؤكدا أن الكويت تولي الجوانب الإنسانية اهتماما بالغا وتستهدف تطوير الإنسان في الجوانب التعليمية.



وأضاف ان الهدف من هذه الفعالية «تقوية الترابط والتواصل والمحبة مع أبنائنا الطلاب ومشاركتهم الأجواء الرمضانية والإيمانية وخلق جو أسري بينهم لتقليل الشعور بالاغتراب لاسيما في الشهر الفضيل».



وحث جميع المعنيين على بذل مزيد من الجهد المتواصل لرفع كفاءة العمل لخدمة الطلاب، متمنيا لطلبة المنح حياة طيبة داخل الكويت وتحقيق المزيد من التفوق الدراسي ليكونوا خير سفراء لبلادهم.



وأكد السليماني مواصلة الدعم والتواصل مع هؤلاء الطلبة والقيام بمزيد من الأنشطة والفعاليات داخل وخارج السكن من أنشطة تربوية متنوعة.



وقام الطلاب الحاضرون بإلقاء كلمات عبروا فيها عن مشاعرهم الطيبة نحو الكويت وبالثناء والشكر والعرفان للكويت وعلى ما تقدمه وزارة التربية من خدمات تعليمية واجتماعية وصحية ومعيشية لها الأثر الطيب في مسيرتهم العلمية.