القاهرة - سامي عبدالفتاح



حدّد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم 10 أبريل المقبل موعدا لنهائي بطولة كأس مصر، بين الأهلي وبيراميدز في نسخة 2021-2022 على ملعب ستاد القاهرة.



وبعد توقف أسبوعين تعود غدا مباريات الدوري المصري لكرة القدم، بمواجهات الجولة 22، والتي ستبدأ بلقاء سموحة مع الإسماعيلي، وإنبي مع البنك الأهلي، وسيراميكا مع المقاولون العرب.



إلى ذلك، ترأس مرتضى منصور اجتماعا لمجلس الإدارة في منزله وليس في النادي، وأعلن أن المجلس سيعيد تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل البرتغالي فيريرا والخسارة في كأس الرابطة بثلاثية نظيفة من البنك الأهلي، كما ناقش المجتمعون حكم المحكمة الرياضية الدولية التي أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق السابق ولاعب الدحيل القطري الحالي، والذي ألغت فيه قرار الاتحاد الدولي كرة القدم بتغريم الزمالك 650 ألف يورو لصالح ساسي.