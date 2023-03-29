بيروت - ناجي شربل



أخفق منتخب لبنان لكرة القدم في تحقيق فوز أول تحت قيادة مديره الفني الصربي الكسندر ايليتش، بخسارته أمام مضيفه منتخب سلطنة عمان 0-2 في المباراة الدولية الودية التي أجريت بينهما على ملعب مجمع السلطان قابوس في العاصمة العمانية مسقط.



وسجل لعمان عصام الصبحي الأول بكرة رأسية في الدقيقة 28، والثاني بكرة أرضية إلى يمين الحارس مهدي خليل اثر مجهود فردي داخل المنطقة اللبنانية في الشوط الثاني. وجاءت المباراة ضمن تحضيرات المنتخب اللبناني للمشاركة في بطولة كأس القارات الدولية التي ينظمها الاتحاد الهندي لكرة القدم خلال الفترة من 10 إلى 20 يونيو المقبل في الهند. كذلك يستعد «منتخب الأرز» للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر السنة المقبلة.



وواكب المنتخب عدد لا بأس به من أبناء الجالية في سلطنة عمان.



وسبق للبنان أن خسر تحت قيادة ايليتش مرتين، إلى جانب خسارتين قبل إسناد مهمة المدير الفتي إلى المدرب الصربي.



وللمباراة الخامسة يفشل اللبنانيون في هز شباك الفريق المنافس. وهم سجلوا للمرة الأخيرة أمام العراق في فبراير 2022، عبر المدافع ماهر صبرا.