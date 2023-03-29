القاهرة - ناهد إمام



قال وزير المالية د.محمد معيط إنه من المقرر مد مظلة التأمين الصحي الشامل إلى باقي محافظات المرحلة الأولى «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية السنة المالية الحالية، واستكمال باقي المحافظات تباعا.



جاء ذلك خلال توقيع وزير المالية، ورئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر كاتو كين، بتوقيع الاتفاق التنفيذي للتمويل الإنمائي الميسر الذي يبلغ نحو 44 مليار ين ياباني، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، ويعد هذا الاتفاق نموذجا تطبيقيا لعلاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ولتعزيز جهود التنمية في مصر.



وأضافت الوزير أن هذا الاتفاق يعد دفعة جديدة لمسيرة التعاون التنموي بين الجانبين المصري والياباني، تسهم في تعزيز جهود استكمال مد مظلة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بكل ربوع مصر، باعتباره الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل المواطنين، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، على نحو يعزز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويساعدنا في الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة خلال السنوات السبع المقبلة، وتحقيق المستهدفات المرجوة وفقا للجدول الزمني المحدد.



وتابع: «إننا حريصون على الاستفادة من التجربة اليابانية في شتى المجالات خاصة القطاع الصحي، في إطار التوجه المصري لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية من الدول الصديقة، بما يتسق مع الحراك التنموي غير المسبوق في مصر، الذي يهدف إلى إرساء دعائم الحياة الكريمة بمختلف روافدها للمواطنين مع إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، تنفيذا لاستراتيجية بناء الإنسان المصري».



من جانبها، أشارت مي فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، إلى أننا حريصون على التعاون مع شركاء التنمية في تطبيق التغطية الصحية المتكاملة، على نحو يسهم في توطين أحدث الخبرات الدولية، واستدامة جودة الخدمة، وتوفير رعاية صحية متميزة وشاملة لكل المصريين.