أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تنسحب من سورية، على الرغم من الهجمات غير المسبوقة التي شنتها ميليشيات موالية لإيران على القوات الأميركية المتمركزة شرق البلاد الخميس الماضي، وتسببت في قصف متبادل استمر عدة أيام.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن لم تشهد أي هجمات أو ردود فعل أخرى خلال الساعات الماضية، مضيفا «سنظل يقظين».



وأشار كيربي أيضا إلى تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة والتي حذر فيها إيران من أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات قوية لحماية الأميركيين.



وقال كيربي «لم يطرأ أي تغيير على الوجود الأميركي في سورية نتيجة ما حدث في الأيام القليلة الماضية»، مضيفا أن المهمة ضد تنظيم داعش ستستمر. وأضاف «لن تردعنا.. هجمات تلك الجماعات المسلحة».



من جهتها، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أميركي كبير أن إدارة بايدن تدخلت وأوقفت جولة ثانية من الضربات الانتقامية على مواقع الحرس الثوري الإيراني في سورية، في وقت متأخر من يوم الجمعة الفائت، بعد عدة غارات شنتها على مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدن البوكمال والميادين ودير الزور، ردا على قصف الميليشيات الموالية لطهران للقاعدة الأميركية المتواجدة في الرميلان ما تسبب بمقتل متعاقد أميركي.



وقالت الصحيفة الأميركية: «تجنبت إدارة بايدن أن تتحول الضربات الجوية إلى حرب أوسع مع إيران ووكلائها».