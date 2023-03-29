

هادي العنزي



بنجاح باهر وحضور جماهيري كبير ومتابعة من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي، واصلت دورة الشحومي الرمضانية في نسختها الخامسة فعالياتها المتنوعة، وشهدت الدورة أولى مبارياتها الاستعراضية بلقاء جمع فريق المهاجم الدولي السابق أحمد عجب، والحارس الدولي السابق نواف الخالدي المعروف بـ «الجسور» بمشاركة لاعبي فريق نادي الطموح الرياضي، وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين لتنتهي بالتعادل 2-2.



وفي منافسات أمس الأول للدورة، تغلب فريق الفردان على نظيره PDF 2-0 وجاءت المباراة الثانية بأفضلية واضحة لفريق DDR على نظيره «زيدان» وفاز 3-0، وفي ثالث المباريات، تأهل فريق بوكا جونيورز إلى دور الـ 32 دون أن يلعب بعدما انسحب نظيره «الشهر الكريم»، وفي رابع المباريات تغلب «فيقور» على نظيره اليونان بثلاثية نظيفة، وفي خامس المباريات تمكن «ديوانية النواخذة» من التفوق على «بايرن» 3-1، وجاءت المباراة السادسة والأخيرة متكافئة بدرجة كبيرة بين «ديوانية مشاري العازمي و«فياريال»، ودانت الأفضلية لمصلحة الأول الذي لعب معه الدوليان السابقان حسين حاكم وعلى مقصيد، ليخرج فائزا 2-0.



السهلي: مشاركة تعني الكثير



من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة نادي الطموح الرياضي فهد السهلي باللجنة المنظمة للدورة على حسن الاستضافة والتنظيم، موضحا: «سعدنا بالمشاركة مع نجوم منتخبنا الوطني السابقين مع لاعبي «الطموح»، والتي تأتي بمنزلة دمج لذوي الإعاقة الذهنية من أبناء الكويت مع أقرانهم، وهذا الأمر يحظى بتقدير عال لدى مجلس الإدارة وجميع منتسبي النادي»، لافتا إلى أن المشاركة في دورة الشحومي الرمضانية أعطت لاعبي نادي الطموح دفعة معنوية عالية.



الخالدي: سعدنا بالمبادرة



من جهته، أبدى حارس منتخبنا الوطني السابق نواف الخالدي سعادته بالمشاركة إلى جانب إخوانه لاعبي «الطموح»، مضيفا: «نشكر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي على الدعوة الكريمة، ومنحنا الفرصة باللعب إلى جانب إخواننا بنادي الطموح الذين قدموا لمسات فنية رائعة خلال المباراة، ونأمل استمرار هذه المباراة في النسخ المقبلة للدورة التي تحظى باهتمام ومتابعة الكثيرين».



عجب: مبادرة رائعة



إلى ذلك، أكد مهاجم الأزرق السابق د.أحمد عجب أن دورة «الشحومي» تسجل نجاحا مطردا عاما بعد آخر، مضيفا: «التنظيم المتميز للجنة المنظمة، والإقبال الكبير من الفرق المشاركة دليل على التقدير الكبير الذي تحظى به الدورة لدى الشباب الكويتي الرياضي، ونأمل التوفيق والسداد في السنوات المقبلة».



منافسات اليوم الرابع



هذا، وتستكمل اليوم منافسات دور الـ 64 في رابع أيام دورة «الشحومي» بـ 6 مواجهات، حيث يلتقي «بلانكو» مع الاتحاد في الـ 8:40 مساء، ثم مباراة تجمع بين المحرق البحريني والكويت في الـ 9:10 مساء، بينما يواجه «سوكر» نظيره ديوانية المساعيد في ثالث مباريات اليوم في الـ 9:40 مساء، وفي رابع المباريات يلعب عيال مشرف مع فريق «بو طاهر» في الـ 10:10 مساء، ويتبعها لقاء يجمع بين «أحمد عايد» و«الأبطال» في الـ 10:40 مساء، وفي آخر المباريات يلتقي فريق «السيقا» مع «الخالدية» في الـ 11:10 مساء.