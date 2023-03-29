

عادت فرنسا من دبلن بفوزها الثاني في منافسات المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2024 على حساب إيرلندا 1-0.



وسجل بافار هدفا من مسافة 18 مترا ليرفع رصيد «الديوك» إلى 6 نقاط من مباراتين بعد فوزها الساحق على هولندا 4-0 يوم الجمعة.



وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان «لم يكن الأمر سهلا أبدا ضد فريق بهذا القدر من الشراسة. 6 نقاط مثالية. مبروك للفريق».



وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة ذاتها، سجل أهداف «الطواحين» كل من ممفيس ديباي (23) وناثان آكي (50 و82).



وفي المجموعة السابعة جددت صربيا تفوقها على مضيفتها مونتينيغرو 2-0، واستهلت المجر مشوارها في التصفيات بفوز كبير على ضيفتها بلغاريا 3-0.



وضمن المجموعة السادسة، قلبت النمسا الطاولة على ضيفتها إستونيا عندما تغلبت عليها 2-1، وتغلبت السويد على أذربيجان 5-0.



أما بالمجموعة الخامسة، فقد استعادت پولندا توازنها بفوز صعب على ضيفتها ألبانيا 1-0، وتعادلت مولدافيا مع التشيك سلبا.