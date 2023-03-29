

عبدالله قنيص



شرع رجال مباحث الفروانية في البحث عن مجهولين ألقوا بصديقهم مقابل منزل أسرته في منطقة اشبيلية وهربوا الى جهة مجهولة، إلا أن الشاب لفظ أنفاسه داخل مستشفى الفروانية، فيما رجح الأطباء أن تكون الوفاة ناتجة عن شبهة جنائية.



وقال مصدر أمني إن أربعينيا من غير محددي الجنسية، قال إنه فوجئ بشقيقه (24 عاما) ملقى مقابل منزل الأسرة فجر أمس الأول وكان في حالة إعياء شديد، ولدى نقله إلى المستشفى أبلغه الأطباء بوفاة شقيقه «البدون».



وذكر المبلّغ أن المجني عليه خرج بعد الإفطار برفقة أصدقاء شقيقه، تاركا مهمة تحديد هوية الأصدقاء إلى رجال المباحث.



وأضاف المصدر: سيتم الاستعلام عن هوية من كانوا برفقة المتوفى بعدة أساليب، منها الهاتف النقال الخاص بالشاب، مؤكدا أن تحقيقات سوف تجري مع الموقوفين.