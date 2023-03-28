تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة أنتوني بلينكن، حيث نقل في مستهل الاتصال تحيات وتبريكات القيادة السياسية بالولايات المتحدة الأميركية إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبا وخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربا عن صادق تمنياته للعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والازدهار.

تناول الجانبان خلال الاتصال مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدين على عمق هذه العلاقات وتميزها وتطلعهما إلى استضافة الكويت لأعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين الصديقين خلال الربع الثالث من العام الحالي دعما وتعزيزا لمسيرة الشراكة التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.



كما تم بحث التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وأطر التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين حيالها ومناقشة عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة والتأكيد على الالتزام والتعاون المشترك نحو صون أمن المنطقة وتعزيز استقرارها.