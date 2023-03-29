أوقفت الشرطة اليونانية، في إطار تفكيك «شبكة إرهابية»، رجلين باكستانيين يبلغان من العمر 29 و27 عاما بشبهة تخطيطهما لضرب أهداف إسرائيلية في وسط أثينا، بحسب ما أفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس أمس.



وأتى توضيح المصدر الأمني بعيد إعلان الشرطة اليونانية في بيان «تفكيك شبكة إرهابية» وتوقيف أجنبيين كانا يخططان لـ «تنفيذ ضربات» من الخارج.



وبحسب المصدر الأمني، فإن هذين الباكستانيين من أصل إيراني.



وأوضحت الشرطة في بيانها أنه «بعد إجراءات منسقة للشرطة اليونانية وجهاز الاستخبارات الوطني، تم تفكيك شبكة إرهابية كانت تخطط من الخارج لشن ضربات ضد أهداف مختارة بعناية على الأراضي اليونانية».



وأضافت أن الموقوفين «اختارا هدفهما، وبدآ استكشاف المنطقة والتخطيط للهجوم»، مشيرة إلى أنهما «تلقيا تعليمات نهائية» للتنفيذ.