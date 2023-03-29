أكدت وزارة الدفاع الروسية أمس أنها أسقطت صاروخا أميركيا بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذا النوع من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تحضر له منذ أشهر.



ويأتي الإعلان الروسي غداة تسلم أوكرانيا أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا، وهو ما تطالب به كييف منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو الروسي.



وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا والتي كانت الولايات المتحدة وعدت بتسليمها لكييف بداية فبراير إن «الدفاع المضاد للطائرات.. أسقط 18 صاروخ هايمارس وصاروخا موجها من طراز GLSDB».



وصواريخ Ground Launched Small Diameter Bomb التي تعني «القنبلة ذات القطر الصغير التي تطلق من الأرض»، هي ذخائر صغيرة القطر وعالية الدقة تصنعها شركتا «بوينغ» الأميركية و«ساب» السويدية.



ويمكن لهذه الصواريخ التحليق لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصا مستودعات الذخيرة.



وتصر كييف على حاجتها لهذه الأسلحة لتدمير خطوط الإمداد الروسية وبالتالي تعويض النقص في قوتها البشرية وفي الذخيرة استعدادا لهجومها المضاد المرتقب لصد القوات الروسية التي تحتل أجزاء كبيرة من جنوب أوكرانيا وشرقها.



وفي مواجهة منظومة «هايمارس»، وسعت القوات الروسية خطوط إمدادها، خصوصا عبر نقل مخزوناتها من الذخيرة بعيدا عن الجبهة.



وفي رسالة عبر فيسبوك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن دبابات «تشالنجر البريطانية وسترايكر وكوغار الأميركية وماردر الألمانية انضمت إلى الوحدات الأوكرانية».



وأشار امس إلى أن دبابات تشالنجر «ستبدأ قريبا مهمتها القتالية».



وبالنسبة إلى الكرملين، تعتبر إمدادات الأسلحة الغربية دليلا على أن الأوروبيين والأميركيين يشنون حربا بالوكالة ضد روسيا، مبررا بالتالي عدم قدرة قواته على هزيمة جارتها عسكريا.



وردا على هذا الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، أعلنت روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، حليفتها الكبيرة المجاورة لأوكرانيا، وذلك رغم الاحتجاجات الغربية.



وأكدت مينسك امس موافقتها على هذه الخطوة، فيما أشارت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان إلى أن بيلاروس لن تتحكم بهذه الأسلحة وأن نشرها «لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المادتين الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية».



من جهته، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا امس القوات الروسية بمغادرة «كل شبر» من البلاد فيما وصف معركة كييف ضد الغزاة كجزء من الكفاح العالمي من أجل الديموقراطية.



وقال كوليبا خلال جلسة افتراضية مع نظرائه ضمن القمة الثانية التي تقودها الولايات المتحدة من أجل الديموقراطية «أريد أن أكون واضحا. على روسيا أن تنسحب من كل شبر من الأراضي الأوكرانية».



إلى ذلك، حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من احتمالية وقوع حادث نووي بالقرب من محطة الطاقة النووية الأوكرانية «زابوريجيا».



وعزا غروسي ذلك، في تصريحات نقلتها قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، امس، إلى اشتداد عمليات القتال بالقرب من محطة الطاقة النووية «زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا.



وأضاف المسؤول الدولي: «فريقي هناك يبلغني يوميا بالهجمات وأصوات الأسلحة الثقيلة. وهذا عمليا أمر ثابت».