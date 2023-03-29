احتفلت الحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة بتكريم الأمهات العزيزات بيومهن، باعتبار ذلك أقل ما تستحقه كل أم وخاصة أمهات الأطفال من ذوي الهمم.



وقامت المعلمات بتزيين الأكشاك الصغيرة في قاعة الحضانة لمحاكاة هذا اليوم وتجهيز الأنشطة الترفيهية، ورحب الأطفال بأمهاتهم بسعادة غامرة.



وشاركت مدرسة الموسيقى الأطفال بأداء لحن «أنا أحب أمي»، ثم دعا الطلاب أمهاتهم لمشاركتهم بتجهيز بطاقة يوم الأم وفق مخيلته الأدائية، مع مراعاة الفروق الفردية لكل طفل، وكانت تستهدف بالأساس التكامل الحركي البصري، ومهارة الطي والتنسيق، والمهارات الاجتماعية بالتفاعل مع الأمهات لتكوين أجمل بطاقة مميزة ليوم الأم.



وفي النهاية، كانت الفكرة الأساسية أن يخرج الأطفال أفكارهم مدونة في بطاقاتهم، مع تقدم إدارة الحضانة بالشكر للموظفين المتفانين بالعمل، وطلابهم الموهوبين، وللأمهات الرائعات الداعمات لأطفالهن واللاتي كان حضورهن سببا في نجاح هذا اليوم.