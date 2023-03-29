من منطلق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، جاءت مبادرة مدرسة النجاة السالمية بنات (متوسط وثانوي) «فطورك علينا» وهي عبارة عن سلة رمضانية للأيتام والأسر المتعففة وتحت شعار «اصنع خيرا» بهدف إدخال السرور على قلوبهم ولنخبرهم بأن الحياة لا تحلو إلا بهم ومعهم.



وقام مجلس الطالبات بالمدرسة وتحت رعاية مكتب الخدمة الاجتماعية بتوزيع سلال غذائية وحلوى لإدخال السرور على الأطفال من الأيتام وعلى بعض الأسر المتعففة.



وتوجهت المشرفات على المبادرة بالشكر لكل من يحمل في داخله قلبا ينبض ويحاول إسعاد قلب يتيم، كما شكرن مديرتي المدارس المساعدتين للمرحلة المتوسطة والثانوية أحلام البريدي وسامية توفيقي على وقوفهما مع هذا المشروع ودعمهما، ولمكاتب الخدمة الاجتماعية ومكتب الصحة المدرسية وقسم شؤون الطلبة وقسم الاقتصاد المنزلي على التعاون المثمر.