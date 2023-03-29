

يعقوب العوضي



حقق الكويت فوزا صعبا لكنه مستحقا على العربي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي دار بينهما مساء أول من أمس على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة، وبذلك خطف «الأبيض» نقطتين ثمينتين وضعته في المركز الثاني برصيد نقطتين خلف القادسية المتصدر برصيد 5 نقاط، فيما جاء العربي ثالثا برصيد نقطتين وبفارق نقاط الأشواط عن الكويت.



إلى ذلك، يتطلع القادسية في لقائه مع الكويت في الـ 9.00 مساء اليوم إلى تعزيز موقفهما في المنافسة على اللقب، حيث يلتقيان ضمن منافسات الجولة الثانية، إذ يطمح الكويت في خطف 3 نقاط عبر فوز نظيف على «الأصفر» الذي لا يقل طموحا في حصد نقاط اللقاء.



ولكن المواجهة لن تكون سهلة على الطرفين ومن يتمكن من السيطرة على التوتر والشد العصبي ويلعب على المضمون سيضمن الفوز.



إلى ذلك، فاز الجهراء على الشباب بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس في إطار مباريات «البلاي أوف» المؤهلة إلى الدوري الممتاز.