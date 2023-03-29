

حصد المنتخب الكويتي للجمباز الإيقاعي للفتيات 6 ميداليات ملونة (بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية) في بطولة جورجيا الدولية التي اختتمت أمس الأول في العاصمة تبليسي، حيث تقاسمت البطلتان نبيلة الخرافي وسارة البناي الغلة بواقع 3 ميداليات لكل لاعبة، إذ انتزعت نبيلة (من مواليد 2013) ذهبيتين في مسابقتي الفردي العام والأداء بالكرة وفضية الأداء الحر وذلك ضمن المستوى الأول، في حين أحرزت سارة (من مواليد 2012) ذهبية مسابقة الصولجان وفضية الأداء بالطوق وبرونزية الفردي العام في المستوى الأول للمحترفات، بينما لم يحالف الحظ لاعبة المنتخب راية القصار في تحقيق أي ميدالية رغم تقديمها مستوى جيدا في البطولة التي شهدت مشاركة 300 لاعبة تمثل منتخبات وفرقا من دول جورجيا المضيفة وكازاخستان والعراق وتركمانستان والإمارات ومصر وأوكرانيا وأذربيجان وأرمينيا.



وأشاد المدير الفني في الاتحاد محمد عبدالرسول بالإنجاز الجديد لفتيات الكويت.