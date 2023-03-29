

هادي العنزي



وضع الفريق الأول لكرة السلة بنادي كاظمة قدما في الدور ربع النهائي لتصفيات منطقة الخليج المؤهلة إلى كأس الأندية الآسيوية، وذلك بتغلبه على نظيره المنامة البحريني 83-69 في مواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين أمس الأول في البحرين.



وقد استطاع «البرتقالي» الخروج متعادلا في النصف الأول للمباراة، رغم تأخره بفارق 13 نقطة (30-17) في نهاية الربع الأول، وفي النصف الثاني من المباراة واصل كاظمة بسط أفضليته، مستفيدا من حالة التألق الكبيرة للعملاق التونسي صالح الماجري، ليخرج فائزا بفارق 14 نقطة.



وسيسعى كاظمة لفوز ثان يحسم تأهله إلى الدور الثاني لمنافسات «سوبر ليغ» عن منطقة الخليج العربي، وضمان التأهل إلى نصف النهائي وملاقاة الهلال السعودي عندما يستضيف «المنامة» في 3 أبريل المقبل، فيما يأمل الفريق البحريني تحقيق الفوز من جهته ومعادلة النتيجة، والذهاب إلى مواجهة فاصلة تقام في العاصمة البحرينية.